In der Causa rund um offenbar mehr als 24.000 geleakte positive Tiroler PCR-Testergebnisse hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Indes Die empfängt die Regierung am Mittwoch die Vertreter der Länder, um wegen der steigenden Infektions- und Patientenzahlen in den Spitälern über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Alle Details im Live-Blog.