In der Causa rund um die Auftragsvergabe zur Durchführung von PCR-Tests in Tirol durch die HG-Pharma-Tochterfirma HG Lab Truck hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen offenbar abgeschlossen. In Österreich sollen die Corona-Zahlen durch konsequentere Kontrolle der 3G-Regeln eingedämmt werden. Alle Details im Live-Blog.