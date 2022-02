Mit 29.324 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist aufgrund der hochansteckenden Variante Omikron in Österreich der bisher höchste Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren gemessen worden. In Tirol wurden in den vergangenen 24 Stunden 1000 neue Fälle registriert. Alle Details im Live-Blog.