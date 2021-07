Am Sonntag von 10 bis 14 Uhr ist die Impfstraße in Imst geöffnet, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in Telfs. In Tirol ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gestiegen. in 24 Stunden wurden 45 positive Tests und 17 Genesene registriert. Alle Details im Live-Blog.