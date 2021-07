Auch am Donnerstag hatten Tiroler die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung gegen Corona impfen zu lassen. Die Wartezeiten hielten sich dabei großteils in Grenzen. In Tirol häufen sich indes die Corona-Fälle nach einer Reiserückkehr. Mindestens sieben von den am Donnerstag gemeldeten 17 Neuinfektionen stehen damit in Zusammenhang. Alle Details im Live-Blog.