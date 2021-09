Alle Innsbrucker, die 1941 oder früher geboren wurden und nicht in einem Wohn- oder Pflegeheim leben, werden ab dem 4. Oktober via Brief über die Organisation und Durchführung der dritten Impfung verständigt. In den vergangenen 24 Stunden sind die Infektionszahlen in Tirol leicht gestiegen. Alle Details im Live-Blog.