Das Ende der Omikron-Welle ist nicht in Sicht. Das zeigt auch die Corona-Ampel, die diese Woche tiefrot bleibt. In den vergangenen 24 Stunden wurden alleine in Tirol 5035 neue Fälle gemeldet, im selben Zeitraum gab es nur 2439 Genesene. Alle Details im Live-Blog.