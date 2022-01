Im Zuge des PCR-Gurgeltestangebotes in Tirol werden in Zukunft nicht mehr maximal drei, sondern vier Testkits pro Woche zur Verfügung gestellt. Die ab Februar geplante Impfpflicht wird Montagnachmittag im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt. Das Gesetz könnte dann am Donnerstag im Nationalrat abgesegnet werden. Alle Details im Live-Blog.