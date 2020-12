Analog zum EU-Impfstart sollen auch in Österreich am 27. Dezember die ersten Covid-19-Impfungen verabreicht werden. In Tirol dürfte es in der ersten Jänner-Hälfte so weit sein. 24.000 Impfdosen für Heime stehen zur Verfügung, teilte das Land mit. In mehreren Medien wird über einen neuerlichen harten Lockdown spekuliert. Alle Details im Liveblog.