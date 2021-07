Nach einem weiteren Impftag ohne Anmeldung an diesem Wochenende – heute fanden Aktionen in Imst und Telfs statt – hat das Land Bilanz gezogen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Tirol ist am Sonntag gestiegen. in 24 Stunden wurden 45 positive Tests und 17 Genesene registriert. Alle Details im Live-Blog.