Im Bezirk Schwaz starten Massentestungen für zehn Tage und ein engmaschiges Contact Tracing. Die südafrikanische sowie die britische Mutation sind in Tirol rückläufig. In Supermärkten gilt ab Montag die 20-Quadratmeter-Regel. Südtirol geht ab Montag in einen neuerlichen harten Lockdown. Alle Details im Live-Blog.