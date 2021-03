In den vergangenen 24 Stunden ist die Zahl der aktiven Fälle in Tirol erneut gestiegen, aktuell sind es 1631. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält die Lage in Österreich angesichts stetig steigender Infektionszahlen für „hoch riskant". Seit Donnerstag wird im Bezirk Schwaz im Minutentakt geimpft. Alles dazu im Live-Blog.