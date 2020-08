Tourismusministerin Köstinger hat die Ausweitung per 1. September angekündigt, bisher gab es solche staatlich finanzierten Tests nur für Mitarbeiter der Hotellerie. In Tirol ist die Zahl der Infizierten auf insgesamt 353 gestiegen. Dem Cluster im Spar-Zentrallager in Wörgl werden aktuell 32 Infizierte zugeordnet. Alle Details im Live-Blog.