In Österreich gibt es mittlerweile 21 bestätigte Coronavirus-Fälle. Vier von 160 Tiroler Mitarbeitern der Firma DMG Mori in Pfronten befinden sich in Quarantäne. Auch bei der Firma Swarovski in Wattens gab es Verdachtsfälle. Unterdessen scheint die Zahl der Infektionen in China und Italien nachhaltig zu sinken. Wir berichten im Newsblog.