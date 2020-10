Nach Innsbruck, Landeck und Schwaz wird am Freitag auch Innsbruck-Land auf orange gestellt. Wirtschaftsministerin Schramböck (ÖVP) schließt einen zweiten Lockdown nicht aus. Am Donnerstag gab es mit mehr als 1200 bestätigten Neuinfektionen einen Rekordwert in Österreich. Alle Details im Live-Blog.