Während ein harter Lockdown in der Tiroler ÖVP noch strikt abgelehnt wird, sprechen sich immer mehr Grün-Politiker für ein Runterfahren des öffentlichen Lebens aus, um die vierte Corona-Welle zu brechen. An den Schulen wächst die Zahl der positiven PCR-Tests weiter an. Elf Schulen und 407 Klassen sind bereits geschlossen. Alle Details im Live-Blog.