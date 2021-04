In ganz Tirol wurden am Wochenende 178 Anzeigen und 16 Organstrafmandate ausgesprochen. Die Innsbrucker Stadtpolizei hat nun an manchen Plätzen eine „verschärfte Gangart" angekündigt. Kritik gibt es seitens der Ärztekammer am Impfletter des Landes. Die Fälle der britischen Mutante sinken in Tirol derzeit; aktuell gibt es 800. Alle Details im Live-Blog.