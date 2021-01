Koalition und SPÖ haben sich auf das "Reintesten" in den Urlaub und zu Veranstaltungen geeinigt. Das Gesetz soll heute im Nationalrat beschlossen werden. Mehr als 1000 Personen wurden unterdessen in Jochberg oder in der Screening-Straße in Kitzbühel mittels PCR-Test getestet - zwei Ergebnisse waren positiv. Alle Details im Live-Blog.