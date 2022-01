Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden, ihm gehe es gut. Die Zahl der Neuinfektionen stieg in Tirol abermals deutlich, jene der Spitalspatienten ging weiter zurück. Deutschland gab in Sachen Herdenimmunität nun ein Ziel von 95 Prozent aus. Alle Details im Live-Blog.