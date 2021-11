Laut ersten Meldungen wird für das Bundesland Oberösterreich ab Montag ein Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Kanzler Schallenberg hatte am Donnerstag gemeint, dass ein Lockdown für Ungeimpfte, so wie es aussehe, "vermutlich unvermeidbar" sei. In Österreich gibt es mit 11.975 neuen Fällen einen neuen Rekordwert. Alle Details im Live-Blog.