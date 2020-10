In Österreich sind binnen 24 Stunden 1524 positive Corona-Tests gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle liegt bei 15.130. In Spitälern werden 889 Covid-Patienten behandelt. Gesundheitsminister Anschober und ÖVP-Klubobmann Wöginger haben bekräftigt, im nicht-öffentlichen Raum nicht kontrollieren zu wollen. In Tirol gelten 1772 Personen als infiziert. Alle Details im Live-Blog.