Nachdem in Innsbruck mehrere Cluster in Alten-und Pflegeheimen aufgetaucht sind, werden nun die Heimbewohner flächendeckend getestet. In Tirol wurden über Nacht sieben neue Todesfälle verzeichnet. In Österreich ist am Mittwoch die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden erstmals auf über 6000 Fälle gestiegen. Alle Details im Live-Blog.