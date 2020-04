Coronavirus-Blog

Laut Regierung entwickeln sich die Corona-Zahlen in Österreich positiv, man sei "auf Kurs". Die Ausgangsbeschränkungen bleiben aber aufrecht. Am Mittwoch soll ein Fahrplan für den Sport präsentiert werden. Nach einem einmonatigen "Shutdown" öffneten heute kleine Geschäfte und Baumärkte. In den Öffis ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Wir berichten im Live-Blog.