Die Situation in Tirol rund um das Coronavirus ist auch Montagabend stabil geblieben. Noch 36 Menschen gelten in Tirol als erkrankt, seit dem Vorabend gab es zwei Neuinfektionen. Die Entscheidung über die Maskenpflicht wurde vertagt, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz immer noch beim EU-Gipfel in Brüssel ist. Alle Details im Live-Blog.