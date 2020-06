Weil die Zahl der Coronavirus-Infektion in Kroatien wieder nach oben geht, sprach der slowenische Gesundheitsminister Tomaz Gantar am Montag von einer möglichen Grenzschließung. Die Regierung ruderte am Dienstag zurück. Der Pharmakonzern Sanofi rechnet unterdessen früher mit einem Impfstoff als bisher gedacht. Alle Details im Live-Blog.