Am Samstag wurden erstmals in dieser Woche bundesweit wieder mehr als 3000 neue Fälle gemeldet. In Tirol ist die Zahl der Spitalspatienten etwas gesunken, österreichweit gibt es wieder mehr Intensiv-Patienten. Die Regierung schob Silvesterpartys einen Riegel vor und der zweite Massentest-Termin ist fixiert.