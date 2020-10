Eine Verkürzug der Quarantäne ist für Bundeskanzler Kurz - "wenn vertretbar"- möglich. Sollten die Covid-19-Infektionen in Österreich weiter ansteigen, will die Regierung mit restriktiveren Maßnahmen gegensteuern. In Tirol liegen derzeit insgesamt 2638 bestätigte Infektionen vor. Alle Details im Live-Blog.