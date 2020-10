Angesichts täglich neuer Corona-Rekordzahlen hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einer Videobotschaft dazu aufgerufen, „zusammenzuhalten, um die Ansteckungszahlen niedrig zu halten". Das Land Tirol hat am Sonntag einen öffentlichen Aufruf für das „Cafe & Imbiss Bogen" in Innsbruck gestartet. Alle Details im Live-Blog.