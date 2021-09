Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, keinen generellen Lockdown mehr verhängen zu wollen. "Schutzmaßnahmen" für Ungeimpfte seien jedoch denkbar. Mit einer dreiwöchigen „Sicherheitsphase" hat indes am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr begonnen. Alle Details im Live-Blog.