Wer am Sonntag noch von Kroatien zurückkommt, kann sich im Rahmen von Gratis-Screeningprogrammen testen lassen. Heimkehrer, die ab Mitternacht einreisen, müssen dann selbst einen negativen Test vorweisen – oder sich in Quarantäne begeben. In Tirol sind aktuell 191 Personen mit dem Virus infiziert. Alle Details im Live-Blog.