Bis 22. Juli werde auf jeden Fall in Handel und Öffis Mund-Nasen-Schutz zu tragen sein. Wenn die Situation sich weiterhin gut entwickle, werde es aber auch hier weitere Erleichterungen geben, so der Bundeskanzler. Die Zahl der Corona-Fälle in Tirol geht indes weiter deutlich zurück. Alle Details im Live-Blog.