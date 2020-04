Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Montag anlässlich des Jubiläumstags zu 75 Jahre Zweite Republik in einer Rede an die Bevölkerung gewandt. Das Land Tirol appelliert, in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen und der Selbstisolation ein ganz besonderes Augenmerk auf das Kindeswohl zu legen. Wir berichten im Live-Blog.