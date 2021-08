Weitere geöffnete Impfzentren am Sonntag sind neben Innsbruck auch Kitzbühel, Kufstein, Kundl, Reutte und Schwaz. Am Freitag wurden österreichweit mehr als 600 neue Fälle gemeldet, 88 davon in Tirol. Indes gibt es positive Daten zur Wirkung der Impfung. Alle aktuellen Meldungen im Live-Blog.