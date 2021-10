Falschen Behauptungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Impfung kursieren, will nun das Land Tirol verstärkt entgegentreten. Zu Wort kommen in der Kampagne Experten der Universitätsklinik Innsbruck sowie der Medizinischen Universität Innsbruck. Die Zahl der aktiven Fälle in Tirol ist leicht gestiegen. Alle Details im Live-Blog.