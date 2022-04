Am Samstag wurden in Österreich nur 12.504 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Tirol hat mit 678 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Ab Montag kann der Langzeit-Kurzarbeits-Bonus in Höhe von 500 Euro beantragt werden. Alle Details im Live-Blog.