Am zweiten Tag der Corona-Massentests haben sich mit Stand Samstagabend knapp 156.006 Tiroler einem Test unterzogen. Landeshauptmann Platter und Kanzler Kurz bitten die Bevölkerung, sich auch am letzten Testtag heute testen zu lassen. In Tirol gab es in den letzten 24 Stunden 362 neue Coronavirus-Fälle. Alle Details im Live-Blog.