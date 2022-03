Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in stationärer Behandlung in Tirol ist im Vergleich zu Freitag um 23 auf 233 Personen gestiegen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wurde am Sonntag positiv getestet. Das Wiener Großlabor Lifebrain hat am Montag 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Alle Details im Live-Blog.