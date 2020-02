Das Coronavirus ist inzwischen auch in Österreich angekommen. In Wien wurde am Donnerstag ein 72-jähriger Mann und am späten Nachmittag ein weiteres Ehepaar als Infizierte bestätigt. Mit den beiden Fällen in Tirol stieg die Zahl der Infizierten in Österreich somit auf fünf. Wir berichten im Newsblog.