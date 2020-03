Auch am Montag wurden in Österreich neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 160 Tiroler Mitarbeiter der Firma DMG Mori in Pfronten sind nach einem Krankheitsfall vorsorglich in Quarantäne. Auch bei der Firma Swarovski in Wattens gab es Verdachtsfälle. Wir berichten im Newsblog.