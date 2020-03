In Österreich gibt es mittlerweile 24 bestätigte Coronavirus-Fälle. Vier von 160 Tiroler Mitarbeitern einer deutschen Firma sind weiter in Quarantäne. Das Paar, das sich in der Innsbrucker Klinik befindet, muss wohl bis Donnerstag in der Isolierstation bleiben. Wir berichten im Newsblog.