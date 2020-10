Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. präsentiert um 13 Uhr in Innsbruck ihren Bericht. In Tirol kamen in den letzten 24 Stunden 128 Neuinfektionen hinzu, 119 Personen galten als genesen. Alle Details im Live-Blog.