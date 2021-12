Am heutigen Sonntag öffnen in Tirol, Vorarlberg und im Burgenland alle Bereiche für Geimpfte und Genesene. In Innsbruck hat eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen Sonntagnachmittag Zulauf erfahren. Nach bisherigen Schätzungen gingen an die 6000 Menschen auf die Straße. Alle Details im Live-Blog.