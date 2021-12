Am Sonntag öffnen in Tirol, Vorarlberg und im Burgenland alle Bereiche für Geimpfte und Genesene. In mehreren Bundesländern gibt es andere Vorgehensweisen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirols Spitäler ist deutlich gesunken, drei weitere Omikron-Verdachtsfälle wurden seitens des Landes bestätigt. Alle Details im Live-Blog.