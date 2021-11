In Österreich und auch in Tirol steigen die Zahl der aktiven Fälle rasant an. Bundesweit wurden binnen eines Tages mehr als 13.000 neue Fälle und 48 Tote verzeichnet. Alleine in Tirol nähert sich die Zahl der aktiven Fälle der 10.000er-Marke. Der "Lockdown für Ungeimpfte" soll in der Nacht auf Montag österreichweit in Kraft treten. Alle Details im Live-Blog.