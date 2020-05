Die Bundesregierung hat heute weitere Lockerungen bekannt geben – den Schulbereich betreffend. Die Maskenpflicht an den Schulen fällt, der Sport „kehrt ganz offiziell" in die Schule zurück. Am Samstag hat es in Österreich mit 497 Infizierten erstmals wieder weniger als 500 aktiv an Covid-19 erkrankte Personen gegeben. Aktuelle Entwicklungen hier im Live-Blog.