Die Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer hat angekündigt, dass die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Innenräumen und im Lebensmittelhandel wieder zurückkommen wird. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) äußerte sich hingegen noch zurückhaltender. Er will sich die Lage noch genauer ansehen. Alle Details im Live-Blog.