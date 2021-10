Wolfgang Fleischhacker hat sich für die Einführung einer 2G-Regel – also geimpft oder genesen – an den österreichischen Universitäten ausgesprochen. Das Land Tirol hat am Dienstag aufgrund mehrerer Corona-Fälle mit Delta-Verdacht einen öffentlichen Aufruf für die "Segabar" in der Innsbrucker Innenstadt gestartet. Alle Details im Live-Blog.