Die NEOS werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch für eine Dringliche Anfrage ins Hohe Haus zitieren, es geht um den Ischgl-Bericht. Auch Platter und Tilg stehen in der Kritik. In Tirol waren Dienstagfrüh 1042 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Alle Details im Live-Blog.