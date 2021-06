In den kommenden zwei Wochen stehen in Österreich über eine Million Impfdosen für Erstimmunisierungen zur Verfügung. Damit könnte eine Impfquote von 75 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab zwölf Jahren erreicht werden. In immer mehr Bundesländern gibt es künftig mehr Angebot als Nachfrage. Alle Details im Live-Blog.