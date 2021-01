In Tirols Krankenhäusern wurden am Sonntagvormittag noch 143 Corona-Patienten behandelt, um 15 mehr als am Samstag. Neun neue Patienten gibt es im Krankenhaus Zams. In Spanien gibt es nach der Massenparty bei Barcelona Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Alle Details im Liveblog.